В Азербайджане выросло количество платежных карт в марте

БАКУ /Trend/ - По состоянию на конец марта количество платежных карт, находящихся в обращении в системах банков и ООО "Азерпочт", увеличилось по сравнению с предыдущим месяцем на 62 тысячу единиц и составило 22 миллиона 409 тысяч карт.

Как сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 10%.

"Количество дебетовых карт увеличилось на 12%, тогда как количество кредитных карт сократилось на 9%. Рост числа платежных карт оказал положительное влияние на объем безналичных платежей.

Так, в течение марта объем внутренних безналичных операций по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 46%. В марте 2026 года объем безналичных платежей внутри страны с помощью платежных карт составил 9,56 миллиарда манатов", - передает банк.