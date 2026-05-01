Халг Банк установил корреспондентские отношения с First Abu Dhabi Bank

Халг Банк, развивая сотрудничество с международными финансовыми институтами, установил корреспондентские банковские отношения с First Abu Dhabi Bank — крупнейшим банком Объединённых Арабских Эмиратов.

Данное партнёрство является очередным успешным шагом на пути расширения международных связей Халг Банка и направлено на повышение эффективности международных платёжных решений, а также на расширение спектра предоставляемых финансовых услуг. Новое сотрудничество создаёт дополнительные возможности для более быстрого и гибкого осуществления международных платежей.

Кроме того, широкая сеть банков-корреспондентов создаёт дополнительные условия для клиентов, осуществляющих внешнеторговую деятельность предоставлять им выгодные и удобные банковские услуги.

В настоящее время Халг Банк является одним из наиболее динамично развивающихся финансовых институтов региона. Банк предоставляет клиентам современные и доступные банковские услуги посредстом различных каналов продаж, в том числе филиальную сеть, покрывающую всю страну.

