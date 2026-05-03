Рейс Белград-Баку внесет вклад в развитие между Азербайджаном и Сербией - Самир Рзаев

БАКУ /Trend/ - Рейс Баку-Белград внесет вклад в дальнейшее развитие отношений между Азербайджаном и Сербией.

Как передает Trend, об этом сказал председатель совета директоров ЗАО «Азербайджанские авиалинии» Самир Рзаев.

По его словам, открытие прямых рейсов по маршруту Белград-Баку является важным событием:

"Это означает не только открытие нового маршрута, но и дальнейшее укрепление роли Международного аэропорта Гейдар Алиев как международного транспортного узла. Этот маршрут, открытый в партнерстве с Air Serbia, создает более удобные и гибкие возможности для путешествий пассажиров. Выполнение рейсов дважды в неделю окажет положительное влияние на развитие как деловых поездок, так и туризма", - сказал он.

С. Рзаев добавил, что направление Белград расширяет международную маршрутную сеть Бакинского аэропорта, обеспечивая пассажирам более доступное сообщение со странами Юго-Восточной Европы.

Председатель совета директоров подчеркнул, что визит официальных гостей из Сербии в Азербайджан первым рейсом еще раз демонстрирует важность этого маршрута: «Мы рады приветствовать их в Баку. Это начало нового этапа в развитии отношений между двумя странами».

С. Рзаев добавил, что главная цель — обеспечить пассажирам безопасные, комфортные и эффективные условия для путешествий. Он отметил, что работа по повышению качества обслуживания, внедрению цифровых решений и повышению операционной эффективности продолжается.