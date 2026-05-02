Увеличился экспорт технико-инженерных услуг Ирана

БАКУ /Trend/ - В прошлом иранском году (21 марта 2025 – 20 марта 2026) стоимость технико-инженерных услуг Ирана в зарубежных странах увеличилась на 140% по сравнению с предыдущим годом (20 марта 2024 – 20 марта 2025).

Как сообщает Trend, об этом заявил заместитель председателя Организации содействия торговле Ирана Амир Рошанбахш.

По его словам, в прошлом иранском году стоимость технико-инженерных и услуг послепродажного обслуживания Ирана в зарубежных странах составила около 3 миллиардов долларов. Между тем в предыдущем году этот показатель составил 1,19 миллиарда долларов.

Рошанбахш сообщил, что в прошлом году стоимость технико-инженерных услуг составила 1,8 миллиарда долларов, а услуг послепродажного обслуживания — 1,2 миллиарда долларов. В предыдущем году это были 790 миллионов долларов и 400 миллионов долларов соответственно.

Официальный представитель организации добавил, что при реализации планов, намеченных в связи с упомянутыми услугами, в данной сфере возможно получение дохода в размере 5 миллиардов долларов в год.

Отметим, что в последние годы Иран проявляет интерес к оказанию технико-инженерных услуг в соседних странах.