Внешнеторговый оборот Таджикистана увеличился на 12,8%

ДУШАНБЕ/ Trend/ - В январе–марте текущего года внешнеторговый оборот Таджикистана превысил 2,67 млрд долларов, увеличившись на 12,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу президента Таджикистана.

По словам президента Таджикистана Эмомали Рахмона, торговый баланс остаётся отрицательным и превышает 1,64 млрд долларов.

В связи с этим министерствам экономического развития и торговли, промышленности и новых технологий, Агентству по экспорту и другим профильным структурам поручено обеспечить рост экспорта переработанной продукции с высокой добавленной стоимостью, снизить зависимость внутреннего рынка от импорта, укрепить производство конкурентоспособной отечественной продукции, а также диверсифицировать экспорт и расширить внешние рынки.

Тем временем Таджикистан проводит политику, направленную на диверсификацию экспорта, увеличение мощностей промышленной переработки и расширение доступа к внешним рынкам.

Правительство продолжает уделять приоритетное внимание развитию конкурентоспособных отечественных отраслей и стимулированию производства продукции с высокой добавленной стоимостью в рамках стратегии экономической модернизации.