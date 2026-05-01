Азербайджан представляет уникальную модель восстановления и созидания — Хикмет Гаджиев

ХАНКЕНДИ /Trend/ - Азербайджан представляет уникальную модель восстановления и созидания.

Как сообщает Trend, об этом сказал журналистам в рамках визита представителей дипломатического корпуса в Ханкенди помощник Президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

«Этот визит является 21-м визитом представителей дипломатического корпуса на освобожденные от оккупации территории Азербайджана. С ноября 2020 года, то есть сразу после освобождения наших земель, по поручению Президента Ильхама Алиева подобные поездки организуются на регулярной основе. Цель здесь заключается в том, чтобы представители дипломатического корпуса на месте ознакомились с ситуацией на наших освобожденных территориях», - сказал Х. Гаджиев.

Он отметил, что за прошедший период представители дипломатического корпуса, прежде всего, на месте ознакомились с разрушениями, совершенными армянской стороной на этих землях в период оккупации, и фактами разорения территорий. Также за прошедший период они продолжают знакомиться с трансформацией территорий, ходом восстановительных и созидательных работ.

«Поэтому и в ходе нынешнего визита у представителей дипломатического корпуса очень большие впечатления. В частности, сейчас наш визит продолжается в городе Ханкенди, и мы начали его с посещения памятника Ходжалы, мемориала Ходжалинского геноцида. Мы побывали в различных местах города Ханкенди, а также посетили Ханкендинский университет, ознакомились с творческой и образовательной деятельностью студентов. После этого наш визит продолжится в направлении городов Шуша и Лачин. Дипломаты наглядно ознакомятся с проводимыми на местах восстановительными и созидательными работами, процессом возвращения людей, и в целом с трансформацией и реконструкцией Карабаха и Восточного Зангезура, осуществляемыми на основе политики главы государства», - сказал Х. Гаджиев.

По его словам, мнение представителей дипломатического корпуса и международной общественности в целом заключается в том, что Азербайджанская Республика представляет уникальную модель и пример восстановления и созидания в постконфликтных условиях.

«То есть ни в одном регионе мира нет подобного опыта в том смысле, что Азербайджанская Республика за счет своих внутренних возможностей, своих финансовых средств и административных ресурсов в кратчайшие сроки осуществила подобные восстановительные и созидательные работы», — сказал Х.Гаджиев.