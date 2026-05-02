Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Августа снизилась на 2,46 доллара США, или на 2%, и составила 119,80 доллара США за баррель.
Об этом Trend сообщил источник на нефтяном рынке.
В турецком порту Джейхан цена одного барреля нефти марки Azeri Light на базе FOB снизилась на 2,52 доллара, или на 2,1%, и составила 116,46 доллара США.
Цена сырой нефти марки URALS по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 2,74 доллара, или на 2,8%, и составила 95,42 доллара за баррель.
Цена одного барреля нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 4,91 доллара, или на 4%, и составила 117,95 доллара за баррель.
В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена нефти рассчитана на уровне 65 долларов США за баррель.