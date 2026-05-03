Я очень счастлив, что занял первое место в Бакинском марафоне – Ахмед Алканоглу

БАКУ/ Trend/ - Я уже раньше выигрывал полумарафон в Баку и снова здесь - на Бакинском марафоне - я очень счастлив, что занял первое место. Об этом в интервью журналистам заявил турецкий спортсмен Ахмед Алканоглу, первым среди мужчин пересёкший финишную линию в «Бакинском марафоне 2026», сообщает Trend.

«Сегодня борьба была немного сложнее, потому что мы соревновались в условиях очень сильного ветра», - отметил он.

Спортсмен поблагодарил всех, кто участвовал в организации соревнования:

«Организовать марафон непросто. Я благодарю своих тренеров, свою семью и всех, кто меня поддерживал. Также выражаю признательность спонсорам, участвовавшим в организации, и всем любителям спорта в Азербайджане».

А. Алканоглу добавил, что в Бакинском марафоне проводились соревнования по различным категориям, что является неотъемлемой частью марафона.

«Я приехал из Турции. Я счастлив, что сегодня поднял флаг Турции.

Надеюсь добиться ещё лучших результатов в более крупных марафонах», - заключил он.

Отметим, что 3 мая на «Бакинском марафоне 2026», организованном по инициативе Фонда Гейдара Алиева, первым среди мужчин финишировал Ахмед Алканоглу из Турции.

Второе место занял украинский участник Виталий Шафар, третье - представитель Кыргызстана Ерскелди Акеров.

В женском зачёте первое место заняла Елена Толстых из России, второе - Анна Юсупова из Азербайджана, третье - Ширин Акимбай из Казахстана.

В этом году Бакинский марафон впервые прошёл не на дистанции 21 км, а на полной 42-километровой дистанции. В марафоне приняли участие 25 тысяч человек.