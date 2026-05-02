Грандиозный Международный фестиваль ковра в Баку – свадьба, креатив, традиции народов (РЕПОРТАЖ, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В самом сердце древнего Баку - Ичеришехер - узкие улочки, каменные стены и караван-сараи на несколько дней превратились в живую ткань, сотканную из орнаментов, традиций и современного искусства. Здесь открылся третий Международный фестиваль ковра - событие мирового уровня, собравшее тысячи местных жителей и зарубежных гостей, сообщает Trend Life.

Баку в эти дни становится не просто мировой столицей ковра - он превращается в место, где прошлое и будущее буквально сотканы в одном полотне. Древние караван-сараи, площади и исторические дома стали площадками для ковровых выставок, мастер-классов и музыкальных мероприятий.

Главная миссия фестиваля - представить азербайджанское ковроткачество миру не как музейный экспонат, а как живое, развивающееся искусство. Ковроткачество в Азербайджане давно перестало быть просто ремеслом. Это визуальный код, в котором зашифрованы орнаменты регионов, семейные традиции и эстетика целых эпох.

Старт фестивалю был дан 1 мая в Бакинском бизнес-центре, где прошёл второй Международный ковровый форум на тему «Ковровая индустрия: ценности, дизайн и конкурентоспособность». Он собрал ведущих экспертов, дизайнеров, производителей и исследователей со всего мира, став интеллектуальной прелюдией к масштабному культурному марафону.

Но настоящая магия развернулась уже в Ичеришехер. С этого дня древний город превратился в открытую галерею: ковры украсили площади, дворы и даже стены исторических зданий. На площади Гоша Гала появились национальные павильоны, где мастера из разных стран демонстрируют свои традиции ткачества. В караван-сараях и на мощёных улицах проходят различные мероприятия, работают стенды и павильоны, проводятся мастер-классы, где можно увидеть, как буквально «рождается» ковёр.

Особый интерес вызвали необычные арт-решения: например, импровизированное футбольное поле, полностью созданное из ковров, которое посетили футболисты "Карабаха", вызвав ажиотаж. А одним из самых обсуждаемых перформансов стала символическая "свадьба ковров", где традиции обрели почти театральное воплощение.

Ичеришехер в эти дни стал не просто площадкой - он превратился в живое пространство коврового искусства, где прошлое и будущее переплетаются в едином узоре.

На фестивале также представлены выставки уникальных ковров из разных регионов, мастер-классы ткачей, где можно увидеть процесс рождения узора, перформативные программы и специальные просветительские активности для детей.

Организаторами выступили ОАО "Азерхалча" и Управление Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" при поддержке Министерства экономики и Агентства поощрения экспорта и инвестиций - AZPROMO.

Фестиваль приурочен ко Дню ковроткача и совпал с 10-летием "Азерхалча". Одним из партнёров фестиваля стал Фонд возрождения Карабаха, представивший проект "По следам Карабаха", реализуемый совместно с Азербайджанской государственной академией художеств. Здесь также представлена специализированная литература и установлено информационное табло.

Как отметила координатор по связям с общественностью фонда Пярвин Мамедова, дети создают художественные работы, вдохновляясь орнаментами карабахских ковров:

"Наше сотрудничество с Академией художеств продолжается уже несколько лет. Первым этапом стал проект "Краски Карабаха", и в ближайшее время мы планируем представить его вторую часть. Особенность проекта заключается в том, что созданные работы передаются в обмен на пожертвования. Мы принципиально не используем термин "продажа" - это формат благотворительных взносов. Все собранные средства направляются на восстановление культурного наследия Карабаха.

Работы предыдущего этапа вызвали большой интерес у доноров и компаний и были переданы в обмен на значительные пожертвования. Кроме того, фонд уделяет внимание не только восстановлению культуры, но и экологии. Поэтому на стенде представлены саженцы оливы. Любой желающий может, отсканировав QR-код, сделать пожертвование на посадку деревьев в Карабахе. В знак благодарности участникам вручаются символические оливковые саженцы", - отметила она.

Ещё одним партнёром является Baku International Art Festival. Основная миссия BIAF - привезти в Баку искусство мирового уровня, представить местные таланты на международной платформе и создать единство традиции и современности через призму искусства. Креативный директор и член правления ОАО "Азерхалча" Асмар Бабаева подчеркнула важность синтеза музыкального и коврового искусства:

"Мероприятия фестиваля пройдут на ведущих культурных площадках Баку. В рамках фестиваля выступают как международные, так и местные участники, представляя новые идеи и современные формы искусства. Наша цель - внести вклад в развитие современной культуры в Азербайджане и создать платформу для творческого обмена. Мы стремимся объединить музыку, танец, театр и визуальное искусство на одной платформе, создавая не просто события, а полноценный эмоциональный опыт".

Фестиваль становится точкой пересечения культур, идей и эпох. Баку вновь подтверждает свой статус города, где Восток встречается с Западом, а традиция органично переходит в современность.

И, пожалуй, именно здесь сегодня можно лучше всего почувствовать, что ковёр - это не просто предмет быта, а язык, на котором говорит история. Язык, который в Баку звучит особенно ярко и современно.

