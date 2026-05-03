Ветер придаёт Бакинскому марафону особый характер - участник из Кыргызстана

БАКУ/Trend/ - Ветер придаёт Бакинскому марафону особый характер.

Об этом сказал в воскресенье Trend участник марафона из Кыргызстана Азамат Козуев.

«Я принимал участие уже примерно в сорока марафонах, но в Баку выступаю впервые и, конечно, надеюсь на хороший результат.

Что касается самого города и людей — впечатления отличные. Здесь очень тёплая атмосфера, чувствуется близость культур, нас хорошо понимают, и это создаёт дополнительный комфорт. Мы — братские тюркские народы и должны поддерживать друг друга»,- отметил он.

По словам Козуева, если говорить о самой дистанции, то особое внимание стоит уделить ветру — бакинский ветер придаёт марафону особый характер.

«Но это тоже часть опыта и интересный вызов для каждого участника»,- добавил участник из Кыргызстана.