Яркий пример романтической страсти и художественного мышления азербайджанской молодежи (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся очередной вечер в рамках проекта "Новые имена" - будущего азербайджанской академической сцены, сообщает Trend Life.

На сцену вышли молодые солисты - Шамс Алилли (альт), Хадиджа Гасымова (скрипка), Кенан Багиров (скрипка) и Масума Алиева (флейта), показав свою индивидуальность в сопровождении Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли под управлением дирижёра Мустафы Мехмандарова.

Программа концерта была выстроена как диалог эпох и стилей. В первом отделении прозвучал Концерт ре мажор для альта с оркестром Франца Антона Хоффмейстера - произведение, в котором классическая ясность сочетается с виртуозной выразительностью. Далее последовала блестящая Фантазия (op.20) Генрика Венявского на темы оперы Шарля Гуно "Фауст" - яркий пример романтической страсти и внутренней свободы.

Во втором отделении музыкальная линия продолжилась Концертом ре мажор для флейты (op.283) Карл Рейнеке, где лирика и прозрачность звучания раскрыли тонкость исполнительской школы. Завершением вечера стал Концерт №2 для скрипки (op.22, ре минор) Генрика Венявского - эмоционально насыщенное произведение, требующее не только техники, но и глубокой интерпретации.

Проект "Новые имена" вновь подтвердил свою значимость: это не просто сцена для дебюта, а пространство, где формируется художественное мышление нового поколения. Подобные концерты становятся своеобразным мостом между академической традицией и будущим, в котором уже сегодня звучат уверенные, яркие и самобытные голоса молодых музыкантов.

