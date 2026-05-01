Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева посетили выставку Art in Motion (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - Представив персональную выставку Рашада Мехдиева под символическим названием Art in Motion, Bentley Baku превратился в пространство, где встречаются высокое искусство и глубокая философия.

Как сообщает Trend, выставку посетили вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева, руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева и Алена Алиева.

Эта выставка является исследованием тонкой границы между моментом статического раздумья и непрерывным потоком внутренней трансформации человека. В центре внимания автора стоит мир метаморфоз; здесь мысли и мечты героев обретают физическую форму, выступая продолжением человеческой сущности и символизируя богатство внутреннего мира, не знающего границ.

Высокий интерес к экспозиции наглядно продемонстрировал ценность творчества Рашада Мехдиева на фоне современной азербайджанской культуры.

Art in Motion сочетает в себе природную эстетику с глубоким символизмом. Здесь каждое произведение и каждая форма представлены как портал в реальность, где фантазия становится единственным истинным критерием жизни. Синтез живописного мастерства автора со скульптурным видением превращает выставку в единую живую инсталляцию, отражая торжество красоты и творческой мысли в современном Азербайджане.