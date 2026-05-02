Airblue запускает рейсы по маршруту Баку–Лахор (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Международный аэропорт Гейдар Алиев расширяет сеть международных партнёрств с запуском рейсов авиакомпании Airblue по маршруту Баку–Лахор. Выход Airblue — одной из ведущих лоукост-авиакомпаний Пакистана — на бакинский рынок рассматривается как важный этап в развитии воздушного сообщения между Азербайджаном и регионом Южной Азии.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу аэропорта, полёты по новому маршруту будут выполняться два раза в неделю — по вторникам и воскресеньям. Это обеспечит пассажирам большую гибкость при планировании поездок, а также сделает перелёты между Баку и Лахором более доступными и удобными.

Направление Баку–Лахор уже обслуживается авиакомпаниями Azerbaijan Airlines (AZAL) и Pakistan International Airlines. Присоединение Airblue к данному маршруту усилит конкуренцию на рынке, увеличит общий пассажирский поток и будет способствовать удовлетворению растущего спроса.

Отметим, что Международный Аэропорт Гейдар Алиев продолжает укреплять позиции Азербайджана как регионального авиационного хаба за счёт последовательного расширения международной маршрутной сети.