Президент Ильхам Алиев примет участие в VIII саммите "Европейского политического сообщества", проходящем в Ереване, по видеосвязи

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев примет участие в VIII саммите "Европейского политического сообщества", проходящем сегодня в Ереване, по видеосвязи, сообщает Trend.

Отметим, что 8-й саммит Европейского политического сообщества состоится под девизом "Строим будущее: единство и стабильность в Европе".

Саммит объединит европейских лидеров и руководителей международных организаций.

Обсуждения в Ереване будут сосредоточены на укреплении демократической устойчивости, развитии связности, а также усилении экономической и энергетической безопасности с учетом меняющейся архитектуры безопасности и региональных вызовов.

