Представители дипкорпуса посетили клинику Карабахского университета (ФОТО)

Азербайджан Материалы 1 мая 2026 17:03 (UTC +04:00)
Алёна Павленко
ХАНКЕНДИ/ Trend/ - Представители аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса посетили клинику при Карабахском университете и учебный корпус факультета медицины и медицинских наук

Как сообщает в пятницу Trend, генеральный директор клиники Самир Бабаев поделился с иностранными дипломатами информацией о деятельности и факультета.

Отметим, что 1 мая начался визит представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса в Восточный Зангезур и Карабах в сопровождении помощника Президента Азербайджана – заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмета Гаджиева.

В поездке принимают участие более 150 послов, дипломатов, военных атташе и других представителей из 62 стран и международных организаций.

Визит охватывает город Ханкенди, а также Ходжалинский, Шушинский и Лачинский районы и продлится два дня.

В ходе поездки участники смогут на месте ознакомиться с проводимыми в регионе работами по реконструкции и восстановлению, а также посетят объекты социального и экономического значения.

