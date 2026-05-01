Представители дипкорпуса посетили клинику Карабахского университета (ФОТО)

ХАНКЕНДИ/ Trend/ - Представители аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса посетили клинику при Карабахском университете и учебный корпус факультета медицины и медицинских наук

Как сообщает в пятницу Trend, генеральный директор клиники Самир Бабаев поделился с иностранными дипломатами информацией о деятельности и факультета.

Отметим, что 1 мая начался визит представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса в Восточный Зангезур и Карабах в сопровождении помощника Президента Азербайджана – заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмета Гаджиева.

В поездке принимают участие более 150 послов, дипломатов, военных атташе и других представителей из 62 стран и международных организаций.