Награждены победители "Бакинского марафона 2026", прошедшего по инициативе Фонда Гейдара Алиева

БАКУ/ Trend/ - Состоялась церемония награждения победителей "Бакинского марафона 2026", организованного по инициативе Фонда Гейдара Алиева.

Как сообщает Trend, в финишной зоне марафона на территории Sea Breeze медали победителям вручила вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева.

В церемонии также приняли участие помощник Президента Азербайджанской Республики, директор Центра Гейдара Алиева Анар Алакбаров и президент компании Agalarov Development Эмин Агаларов.

Затем было сделано памятное фото.

Первым среди мужчин финишную черту пересек спортсмен из Турции Ахмед Алканоглу. Второе место занял украинский участник Виталий Шафар, а на третьем месте расположился представитель Кыргызстана Ырыскелди Акеров.

Среди женщин первое место заняла Елена Толстых из России, второе – Анна Юсупова из Азербайджана, а третьего места удостоилась Ширин Акимбай из Казахстана.

Отметим, что в этом году Бакинский марафон впервые прошел не на 21-километровой, а на полной 42-километровой дистанции. В марафоне приняли участие 25 тысяч человек.