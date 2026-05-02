Завершились совместные тактико-лётные учения «TurAz Qartalı-2026» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 2 мая завершились совместные тактико-лётные учения «TurAz Qartalı-2026» с участием Военно-воздушных сил Азербайджана и Турции.

Как сообщает Trend, об этом распространило информацию министерство обороны Азербайджана.

В связи с завершением учений участникам был представлен брифинг.

Отмечается, что в ходе учений военные лётчики обеих братских стран совершили совместные полёты и профессионально выполнили поставленные задачи.

В соответствии со сценарием учений были успешно выполнены: планирование соответствующих полётов, обнаружение средств противовоздушной обороны (ПВО) и других целей, передача данных в Объединённый центр воздушных операций, а также другие мероприятия.

Действия военных лётчиков были высоко оценены руководителями учений, участникам пожелали успехов в будущей службе.

В завершение состоялся обмен памятными подарками.