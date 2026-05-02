Представители дипкорпуса посетили агропромышленный парк в Лачине (ФОТО)

ЛАЧИН/ Trend/ - Представители аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса посетили агропромышленный парк "Зерти" в Лачине.

Как сообщает в субботу Trend, они ознакомились с деятельностью швейных, мебельных и обувных фабрик, предприятий по производству эфирных масел и содержанию животных, а также тепличных и питомниковых комплексов, функционирующих в агропромышленном парке.

Отметим, что 1 мая начался визит представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса в Восточный Зангезур и Карабах в сопровождении помощника Президента Азербайджана – заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмета Гаджиева.

В поездке принимают участие более 150 послов, дипломатов, военных атташе и других представителей, представляющих в общей сложности 62 страны и международные организации.

Данный визит является двадцать первым по счету посещением освобожденных от оккупации территорий представителями дипломатического корпуса. Подобные поездки имеют важное значение для формирования объективного представления о масштабах реализуемых проектов и достигнутых результатах на освобожденных от оккупации территориях.

Во второй день визита в экономические районы Карабаха и Восточного Зангезура представители дипломатического корпуса прибыли в Лачинский район.