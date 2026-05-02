Доход Азербайджана от экспорта золота значительно вырос за январь-март

БАКУ /Trend/ - В январе-марте этого года Азербайджан экспортировал золото на сумму 95,3 миллиона долларов США.

Как сообщает Trend со ссылкой на апрельский выпуск "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникации, это на 46,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отметим, что в январе-марте этого года экспорт Азербайджана по ненефтяному сектору вырос на 11,7% по сравнению с соответствующим периодом 2025 года и составил 862 миллиона долларов США. В этот период экспорт продовольственных товаров увеличился на 25,1% - до 281 миллиона долларов США.