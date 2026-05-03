Доходы Азербайджана от экспорта лесного фундука увеличились

БАКУ/Trend/ - В январе-марте текущего года из Азербайджана было экспортировано лесного фундука на сумму 68,3 миллиона долларов США.

Как сообщает Trend, об этом говорится в апрельском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Согласно данным, это на 25,3 миллиона долларов США, или на 58,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отметим, что в январе-марте текущего года экспорт Азербайджана в ненефтяном секторе вырос на 11,7% по сравнению с соответствующим периодом 2025 года и составил 862 миллиона долларов США. За этот период экспорт пищевых продуктов увеличился на 25,1%, достигнув 281 миллиона долларов США.