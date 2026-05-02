В Азербайджане увеличился объем рынка страхования имущества

БАКУ /Trend/ - В январе-марте текущего года в Азербайджане было собрано 65,901 миллиона манатов страховых премий по страхованию имущества.

Как сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 13,1 миллиона манатов, или на 24,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В течение отчетного периода выплаты по видам страхования имущества увеличились на 1,061 миллиона манатов, или на 12,5%, достигнув 9,570 миллиона манатов.

Таким образом, на каждые 100 манатов страховых премий, собранных на рынке страхования имущества в январе-марте текущего года, клиентам было возвращено 14,5 маната.

Отметим, что в январе-марте текущего года страховые компании, работающие в Азербайджане, собрали страховые премии на сумму 417,753 миллиона манатов. Это на 18,7 миллионов ​​манатов или на 4,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Объем страховых выплат за отчетный период составил 218,456 миллиона манатов, что на 54,4 миллиона манатов или на 33,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.