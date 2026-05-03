Узбекистан и Япония укрепляют сотрудничество в сфере цифровых технологий

ТАШКЕНТ /Trend/ - В Японии прошли переговоры о расширении сотрудничества Узбекистана и Японии в сфере цифровых технологий и искусственного интеллекта. Встреча состоялась между заместителем министра цифровых технологий Узбекистана Рустамом Каримжоновым и заместителем министра экономики, торговли и промышленности Японии, передает Trend.

Согласно информации, в центре обсуждений были вопросы подготовки IT-специалистов и экспертов по искусственному интеллекту с ориентацией на японский рынок. Стороны также рассмотрели развитие грантовых программ и возможности увеличения экспорта IT-услуг из Узбекистана.

Отмечено, что за последний год около 30 японских IT-компаний стали резидентами IT Park Uzbekistan и начали активную деятельность в стране, что способствовало укреплению технологического сотрудничества.

Участники встречи обсудили дальнейшие направления взаимодействия, включая расширение программ подготовки специалистов для работы в Японии, возможность создания Uzbekistan Japan Digital Center, а также потенциал дата-центров в Республике Каракалпакстан.

Кроме того, рассматривался вопрос приглашения Такэхико Мацуо к участию в международных мероприятиях “Game Fest 2026”, “IOI” и “ICT Week 2026”.

По итогам переговоров стороны подтвердили заинтересованность в углублении цифрового партнёрства, направленного на развитие кадрового потенциала, рост экспорта IT-услуг и расширение сотрудничества в сфере цифровой экономики.