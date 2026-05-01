Международный форум ковра в Баку - первая сессия "Дизайн, коллекции и развитие продукта" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском бизнес-центре в рамках второго Международного форума ковра состоялась первая сессия на тему "Дизайн, коллекции и развитие продукта", сообщает Trend Life.

В ходе работы сессии участники обсудили ключевые направления трансформации традиционного ремесла в современный продукт, ориентированный на глобальный рынок. Модератором сессии выступила искусствовед и специалист по коммуникациям, руководитель по региональным корпоративным коммуникациям, преподаватель МГИМО Ольга Латышева.

Первым с докладом выступил бельгийский современный текстильный художник Лаурин Маленгро, который рассказал о том, как ремесленное искусство может быть преобразовано в объект современного арт-рынка международного уровня.

Затем профессор, доктор Мария дель Кармен Авендано Рито из Мексики, исследователь в области консервации и член Национальной системы исследователей Мексики (SNI), представила доклад о текстильных традициях, идентичности и их актуальности в условиях глобального современного контекста.

Генеральный директор организации La Maison de l'Artisan Тарик Садик из Марокко поделился опытом институциональной поддержки ремесленников и создания ценности, подчеркнув важность структурных моделей развития ковровой индустрии.

Вице-президент Международного совета музеев (ICOM) Насер аль-Дармаки из ОАЭ отметил роль музеев как катализаторов формирования глобального бренда ковра и сохранения культурного наследия в современном мире.

Завершил сессию итальянский эксперт по коврам и гобеленам, сертифицированный оценщик Лука Эмилио Бранкати, который рассказал о создании стоимости в ковровой индустрии через брендинг, сторителлинг и выход на международные рынки.

Сессия стала важной площадкой для обмена практическим опытом и обсуждения новых моделей развития коврового искусства в условиях глобальной экономики.

Отметим, что Международный форум ковра проходит с 1 по 3 мая при организационном содействии ОАО "Азерхалча" и Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" при поддержке Министерства экономики Азербайджана и Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).

Форум, посвященный теме "Ковровая индустрия: создание стоимости, брендинг и интеграция в мировой рынок. От культурного наследия к конкурентоспособному глобальному продукту", собрал ведущих международных экспертов, дизайнеров, производителей, исследователей, экспортеров и представителей творческой индустрии ковровой промышленности.

Мероприятие станет лишь началом грандиозного фестиваля - культурного марафона. Уже со 2 по 3 мая исторический центр Баку - Ичеришехер - превратится в живое пространство ковра. Основная цель – представить азербайджанское ковроткачество на мировой арене, продемонстрировать его богатое наследие и перспективы дальнейшего развития, а также перенять опыт и навыки ковроткачей со всего мира.

Отметим, что Фестиваль ковра, посвященный профессиональному празднику азербайджанских ковроткачей - Дню ковроткача, в этом году совпадает также с 10-летним юбилеем ОАО "Азерхалча".

