Азербайджанские военнослужащие демонстрируют высокий профессионализм на учениях EFES-2026 (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Турецкой Республике успешно продолжаются подготовительные тренировки к многонациональным учениям EFES-2026, в которых принимают участие и военнослужащие Азербайджанской Армии.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

"Согласно плану учений, военнослужащие стран-участниц выполняют практические задачи по различным боевым сценариям.

В соответствии с современными способами ведения боя, учебные группы выполняют задачи по предотвращению атак и диверсий условного противника в населённых пунктах, охране объектов, оказанию первой медицинской помощи раненому военнослужащему с последующей его эвакуацией, а также по ведению боя в туннелях, бункерах и пещерах.

В ходе учений для уничтожения тяжелой техники и живой силы условного противника используются артиллерия и миномёты, а также беспилотные летательные аппараты.

Азербайджанские военнослужащие демонстрируют высокий уровень профессионализма и боевой подготовки при выполнении поставленных задач".