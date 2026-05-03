Иран получил через Пакистан ответ от США относительно соглашения - Арагчи

БАКУ /Trend/ - США направили ответ на предложение Ирана об урегулировании конфликта через Пакистан.

Как передает Trend, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

По его словам, Тегеран рассматривает этот вопрос.

«Американцы ответили пакистанской стороне планом Ирана из 14 пунктов, и в настоящее время мы его изучаем», — сказал он.

Напомним, что из-за отсутствия конкретных результатов по ядерной программе между США и Ираном, с 28 февраля США и Израиль наносили военные авиаудары по Ирану, и с того же дня Иран обстреливал израильские и американские объекты в регионе ракетами и БПЛА. 7 апреля при посредничестве Пакистана между сторонами было достигнуто соглашение о двухнедельном прекращении огня. На переговорах между США и Ираном в Исламабаде 11 апреля соглашения достигнуто не было.

Добавим, что 21 апреля Президент США Дональд Трамп объявил о продлении режима прекращения огня до тех пор, пока Иран не представит свое предложение, и переговоры не будут завершены тем или иным образом.