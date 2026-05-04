США начнут операцию по выводу судов, застрявших в Ормузском проливе

БАКУ /Trend/ - США планируют начать операцию «Проект Свобода» утром 4 мая для сопровождения судов, застрявших в Ормузском проливе из-за военного конфликта.

Как передает Trend, об этом президент США Дональд Трамп написал об этом в социальной сети Truth Social.

Он отметил, что многие страны выразили обеспокоенность по поводу блокады торговых судов в Ормузском проливе.

"Я поручил своим представителям передать, что мы приложим все усилия для обеспечения безопасного вывода их кораблей и экипажей из пролива. Они заявили, что ни при каких обстоятельствах не вернутся, пока район не станет безопасным для судоходства и других целей. Операция, получившая название «Проект Свобода», начнётся в понедельник утром по ближневосточному времени", - отметил он.

Он заявил, что это гуманитарный жест со стороны США, стран Ближнего Востока и особенно Ирана.