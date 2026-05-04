Дипломатическая активность Казахстана - серия форумов и визитов усиливает позиции страны в регионе

БАКУ /Trend/ - В 2026 году Казахстан укрепляет свои позиции как один из ключевых дипломатических центров Центральной Азии. Астана и Алматы всё чаще становятся площадками для международных форумов, встреч на высшем уровне и крупных бизнес-мероприятий.

Май обещает стать особенно насыщенным месяцем. Уже 4-5 мая в Алматы пройдет GITEX AI Central Asia & Caucasus - крупнейшее технологическое и AI-мероприятие региона. Для Казахстана это возможность усилить позиции как региональной площадки для развития цифровых технологий. В последние годы власти активно продвигают эту повестку, а 2026 год в стране объявлен "Годом цифровизации и ИИ". Проведение GITEX AI Central Asia & Caucasus напрямую вписывается в эту стратегию.

15 мая в Туркестане состоится неформальный саммит Организации тюркских государств. Накануне Казахстан посетит с официальным визитом Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В последние годы сотрудничество тюркских стран заметно активизировалось - прежде всего в логистике, торговле и транспортных проектах. На этом фоне проведение саммита именно в Казахстане выглядит закономерно. Страна постепенно становится одной из ключевых площадок для диалога внутри тюркского пространства.

Еще одно важное событие - V Евразийский экономический форум, который пройдет 28-29 мая в Астане. Главная тема форума связана с искусственным интеллектом и цифровой конкуренцией. Для Казахстана участие в такой повестке важно сразу по нескольким причинам - от привлечения инвестиций до укрепления собственного имиджа как современной и технологичной экономики.

Майские мероприятия станут продолжением дипломатической активности Казахстана с начала года. В конце апреля страну посетил Президент Израиля Ицхак Герцог. Практически сразу после этого визита в Астану прибыл премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. В рамках визита прошел крупный бизнес-форум с участием казахстанских и чешских компаний. По его итогам были подписаны шесть меморандумов о сотрудничестве в энергетике, транспорте, машиностроении и страховании. Чехия также заявила о заинтересованности в долгосрочных поставках казахстанской нефти и развитии сотрудничества в атомной энергетике.

С 20 по 23 апреля Казахстан принимал Президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха. По итогам визита стороны подписали 13 документов о сотрудничестве в различных сферах. В те же дни в Астане прошли мероприятия, связанные с Региональным экологическим саммитом и заседанием Совета глав государств - учредителей Международного фонда спасения Арала. На полях этих встреч Президент Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и Президентом Грузии Михаилом Кавелашвили. В феврале Астану с официальным визитом посетил Президент Сербии Александар Вучич.

Казахстан в 2026 году не только принимает у себя международные мероприятия, но и активно наращивает внешнеполитические контакты. В апреле Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в Анталийском дипломатическом форуме и посетил с рабочим визитом Узбекистан. В начале года Президент совершил государственный визит в Пакистан.

Все это показывает, что сегодня Казахстан старается закрепиться как надежная площадка для переговоров, привлечения инвестиций и регионального диалога. Для Запада Казахстан важен как поставщик ресурсов, участник транспортных маршрутов и партнер по энергетике, для Востока - как связующее звено между Центральной Азией, Кавказом и Европой. Это во многом связано с тем, что Астана выстраивает взаимодействие сразу с несколькими возможными партнерами и сочетает политический диалог с конкретными экономическими интересами.