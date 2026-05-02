Иран представил США план по прекращению войны

БАКУ /Trend/ - Иран через Пакистан представил США план окончательного прекращения военных действий и в настоящее время ожидает ответа Вашингтона.

Как передает Trend, об этом сказал заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади.

Он отметил, что предложение было передано через пакистанских посредников, а дальнейшее развитие ситуации теперь зависит от позиции США и их выбора между дипломатическим урегулированием и продолжением конфронтации.

Представитель министерства добавил, что Тегеран готов ко всем возможным сценариям и по-прежнему не доверяет американской стороне.