В Азербайджане вырос объем кредитования домохозяйств

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 1 апреля текущего года объем кредитов, выданных домашним хозяйствам со стороны банков и небанковских кредитных организаций, действующих в Азербайджане, составил 19,362 миллиарда манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

Согласно данным, этот показатель в месячном сравнении вырос на 164,6 миллиона манатов (или на 0,9%), а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 2 миллиарда манатов (или на 11,6%).

Отметим, что в целом на 1 апреля текущего года кредитный портфель по вложениям в реальный сектор экономики Азербайджана составил 32,932 миллиарда манатов. Это означает рост на 368 миллионов манатов (или на 1,1%) в месячном сравнении и на 2,8 миллиарда манатов (или на 9,2%) по сравнению с показателем за аналогичный период 2025 года.