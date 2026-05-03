Завершился третий день Кубка Европы по художественной гимнастике в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Завершился третий день Кубка Европы по художественной гимнастике.
Как сообщает Trend со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана, в этот соревновательный день гимнасты, выступавшие в возрастной категории для взрослых, продемонстрировали свое мастерство в программах с булавами и лентой.
По результатам соревнований, Мария Борисова (AIN 2) заняла первое место в программе с лентой. Таисия Онофриичук (Украина) заняла второе место, а Тара Драгас (Италия) — третье.
В упражнениях с булавами золотую медаль завоевала Даниэла Муниц (Израиль), второе место заняла Дарья Варенич (AIN 1), а третье — София Рафаэлли (Италия).
В групповых упражнениях команды представили программы с 5 мячами, а также с 3 обручами и 2 парами булав. В программе с 5 мячами первое место заняла команда Израиля, второе — AIN 1, третье — Италия. В программе с 3 обручами и 2 парами булав победила команда AIN 2, второе место заняла AIN 1, а третье — сборная Украины.
По итогам квалификационного этапа среди взрослых в многоборье определены 16 индивидуальных гимнасток, которые выступят в кросс-баттлах. В 1/8 финала восемь из них представят программу с мячом, ещё восемь — с обручем. Победители выйдут в следующий этап — 1/4 финала.
А теперь представляем «звёздную шестнадцатку» — пары гимнасток, которые встретятся между собой:
Вера Туголукова – Полина Карика
Дарья Варенич – Ханна Каменщичкава
Алона Тал Франко – Андреа Вердеш
Таисия Онофрийчук – Эмми Пиройнен
Арина Ковшова – Фанни Пигницки
София Рафаэлли – Амалия Лика
Мария Борисова – Даниэла Муниц
Тара Драгас – Хатидже Гёкче Эмир
В групповой программе в кросс-баттлах сойдутся следующие команды:
AIN 2 – Италия
Украина – Израиль
AIN 1 – Болгария
Как видно из списка, предстоящие перекрёстные встречи обещают быть достаточно интересными и напряжёнными.