Обсуждён план деятельности Регионального центра акселерации МСЭ в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Состоялась онлайн-встреча, посвящённая будущей деятельности Регионального центра акселерации Международного союза электросвязи (МСЭ), с участием экспертов Агентства по инновациям и цифровому развитию, а также Международного союза электросвязи и активных участников инновационной экосистемы.

Об этом сообщили Trend в Агентстве по инновациям и цифровому развитию Азербайджана.

В ходе встречи были собраны мнения участников экосистемы относительно целей, миссии, модели управления и функциональных направлений деятельности Центра акселерации, а также состоялся широкий обмен мнениями.

Так, основными приоритетами Регионального центра акселерации МСЭ определены: укрепление потенциала инновационного предпринимательства посредством сотрудничества стартапов, субъектов бизнеса, государственных учреждений и образовательных организаций, а также содействие обмену знаниями и опытом в экосистеме, включая развитие международного сетевого взаимодействия.

Открытие Регионального центра акселерации МСЭ именно в Азербайджане, впервые в регионе СНГ, имеет исключительное значение. Центр в Баку усилит сотрудничество инновационных экосистем Южного Кавказа и Центральной Азии, ускорив интеграцию стартапов, малых и средних предприятий (МСП), крупных компаний, государственных учреждений, университетов, исследователей, инвесторов и неправительственных организаций (НПО) в региональные инновационные проекты. Наряду с этим, будет стимулироваться развитие рыночной и финансовой доступности, инфраструктурных возможностей и человеческого капитала в инновационной экосистеме.

Отметим, что Региональный центр акселерации МСЭ был создан в 2025 году в рамках стратегического сотрудничества между Агентством по инновациям и цифровому развитию, подведомственным министерству цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики, и Международным союзом электросвязи — специализированным учреждением Организации Объединённых Наций в области цифровых технологий.