Стартует «Бакинский марафон 2026» (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - Через некоторое время в столице будет дан старт «Бакинскому марафону 2026», организованному по инициативе Фонда Гейдара Алиева.

Как сообщает Trend, в марафоне, наряду с гражданами Азербайджана, участвуют также представители США, Германии, Великобритании, Китая, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, России, Турции, Украины и других стран, которые соревнуются за победу.

Как и каждый год, в нынешнем забеге участвуют также люди с ограниченными физическими возможностями, а также лица с синдромом Дауна. Хотя старт марафона запланирован на 10:00, с 7:00 на Площади Государственного флага уже царит соревновательная атмосфера. В организованной здесь зоне для атлетов перед стартом проводились занятия йогой и разминка, а в фан-зоне были организованы выступления диджеев, различные развлекательные и интерактивные игры.

Проводимый уже в девятый раз «Бакинский марафон» впервые проходит на полной дистанции 42 километра. Старт соревнования дан с Площади Государственного флага, а участники по определённому маршруту финишируют в районе Sea Breeze.