Судьба около 4 тысяч граждан Азербайджана до сих пор остается неизвестной - Хикмет Гаджиев

ХАНКЕНДИ/ Trend/ - Судьба около 4 тысяч граждан Азербайджана до сих пор остается неизвестной.

Как сообщает Trend, об этом заявил помощник Президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев в комментарии журналистам в рамках визита представителей дипломатического корпуса в Ханкенди.

"Мы никогда не сможем забыть горькие, кровавые воспоминания прошлого. Одним из тяжелых последствий оккупационного периода является проблема пропавших без вести. До сегодняшнего дня о судьбе около 4 тысяч наших граждан по-прежнему нет никакой информации. При этом большинство из них - гражданские лица, которые в период военной агрессии Армении против Азербайджана были взяты в плен или в заложники, и об их дальнейшей судьбе ничего не известно", - скаказ он.

Х.Гаджиев отметил, что на протяжении 30 лет на территории Азербайджана были созданы особые условия для деятельности Международного комитета Красного Креста, мандат которого в основном охватывает гуманитарные вопросы, и этой организацией был собран большой объем информации:

"Однако они не довели свою работу до конца, возложенный на них мандат не был выполнен в полном объеме. Так, мы не смогли получить какую-либо информацию о судьбе около четырех тысяч наших граждан и о совершенных в отношении них действиях. Поэтому на сегодняшний день этот вопрос остается открытым. Мы также обращались к армянской стороне по различным каналам. Даже в последний раз, когда здесь находились представители гражданского общества Армении, мы обратились к ним с просьбой предоставить азербайджанской стороне информацию на основе свидетельских показаний и имеющихся данных. Потому что семьи по-прежнему ждут сведений о своих детях".

Он подчеркнул, что в соответствии с условиями, созданными Президентом Ильхамом Алиевым, и данными им поручениями, в результате поисковых работ, проведенных соответствующей государственной комиссией, были обнаружены останки ряда наших граждан, и в результате ДНК-анализа и крайне сложного процесса идентификации установлена их личность, после чего их семьи были проинформированы:

"Однако перед нами все еще стоит большой объем работы. В соответствии с международным гуманитарным правом, эти работы должны были быть выполнены в течение тридцати лет Международным комитетом Красного Креста как носителем соответствующего мандата, однако с их стороны они выполнены не были. По крайней мере, мы не считаем их деятельность удовлетворительной, и у нашего народа и наших граждан в этом вопросе были вполне обоснованные ожидания".