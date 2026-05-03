Бакинский марафон сегодня стал по-настоящему узнаваемым и значимым событием - Эдуард Мамедов

БАКУ/Trend/- Бакинский марафон сегодня стал по-настоящему узнаваемым и значимым событием.
Об этом сказал в воскресенье Trend вице-президент Федерации кикбоксинга Азербайджана, 30-кратный чемпион мира Эдуард Мамедов в ходе Бакинского марафона 2026.
«С каждым годом он собирает всё больше людей и привлекает внимание как любителей, так и известных спортсменов. Такие соревнования не только популяризируют спорт, но и формируют культуру здорового образа жизни»,- сказал он.
Э. Мамедов считает, что подобные забеги играют важную роль в воспитании молодёжи.
Мы стараемся регулярно тренироваться, работать над собой и своим
примером показывать молодым правильный путь. Спорт дисциплинирует,
укрепляет здоровье и помогает держать себя в форме — как физически,
так и морально.
Поэтому участие в марафоне — это не только про результат, но и про развитие, единство и стремление к лучшему», - заключил он.