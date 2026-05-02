Посол Нидерландов поделилась впечатлениями от визита в Карабах

ЛАЧИН /Trend/ - Шуша нам очень понравилась.

Как сообщает в субботу Trend, об этом заявила журналистам посол Нидерландов в Азербайджане Мариан де Йонг в ходе визита в Восточный Зангезур и Карабах.

«Это мой второй визит в Карабах. После назначения (на должность посла - ред.) у меня также была возможность ознакомиться с регионом, и поездка произвела на меня сильное впечатление. Сегодня мы увидели совершенно иной спектр объектов. Все довольно впечатляюще», — отметила посол.

Она подчеркнула, что Нидерланды остаются открытыми к изучению возможностей сотрудничества с Азербайджаном в таких сферах, как управление водными ресурсами, транспортная связность и сельское хозяйство.

«Мы рады рассматривать дальнейшее взаимодействие», — добавила Мариан де Йонг.

Отметим, что 1 мая 2026 года начался визит представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса в Восточный Зангезур и Карабах в сопровождении помощника Президента Азербайджанской Республики — заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмета Гаджиева. В поездке принимают участие более 150 послов, дипломатов, военных атташе и других представителей в целом 62 стран и международных организаций.

Данный визит является двадцать первым по счету посещением освобожденных от оккупации территорий представителями дипломатического корпуса. Подобные поездки имеют важное значение для формирования объективного представления о масштабах реализуемых проектов и достигнутых результатах на освобожденных от оккупации территориях.

Во второй день визита представители дипломатического корпуса посетили Лачинский район.