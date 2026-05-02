Представители дипкорпуса посетили Шушинский музей ковров (ФОТО)

Азербайджан Материалы 2 мая 2026 09:10 (UTC +04:00)
Представители дипкорпуса посетили Шушинский музей ковров (ФОТО)

Алёна Павленко
Алёна Павленко
ШУША/ Trend/ - Представители аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса посетили Шушинский филиал Азербайджанского национального музея ковра.

Как сообщает в субботу Trend, они ознакомились с экспонатами, и были проинформированы о деятельности филиала.

Отметим, что 1 мая начался визит представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса в Восточный Зангезур и Карабах в сопровождении помощника Президента Азербайджана – заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмета Гаджиева.

В поездке принимают участие более 150 послов, дипломатов, военных атташе и других представителей из 62 стран и международных организаций.

Визит охватывает город Ханкенди, а также Ходжалинский, Шушинский и Лачинский районы и продлится два дня.

В ходе поездки участники смогут на месте ознакомиться с проводимыми в регионе работами по реконструкции и восстановлению, а также посетят объекты социального и экономического значения/

Представители дипкорпуса посетили Шушинский музей ковров (ФОТО)
Представители дипкорпуса посетили Шушинский музей ковров (ФОТО)
Представители дипкорпуса посетили Шушинский музей ковров (ФОТО)
Представители дипкорпуса посетили Шушинский музей ковров (ФОТО)
Представители дипкорпуса посетили Шушинский музей ковров (ФОТО)
Представители дипкорпуса посетили Шушинский музей ковров (ФОТО)
