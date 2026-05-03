В Азербайджане увеличились доходы от эксплуатации магистральных газопроводов

БАКУ /Trend/ - Доходы от эксплуатации магистральных газопроводов, в том числе Южно-Кавказского трубопровода (Баку-Тбилиси-Эрзурум), в 2025 году составили 2 миллиарда 792,970 миллиона манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный статистический комитет Азербайджана.

Было отмечено, что это на 3,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В прошлом году потери в сети магистральных газопроводов сократились на 2,5% и составили 46,1 миллиона кубометров.

Отмечено, что за этот период по магистральным газопроводам было транспортировано 40 миллиардов 265,2 миллиона кубометров газа (меньше на 0,2%). 57,5% от общего объема транспортировки пришлось на долю Южно-Кавказского магистрального трубопровода.