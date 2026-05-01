Азербайджанские НПО написали открытое письмо направляющимся в Армению европейским лидерам

БАКУ/ Trend/ - Азербайджанские неправительственные организации направили открытое письмо президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, президенту Европейского совета Антониу Коште, главам государств и правительств, участвующим в 8-м Саммите Европейского политического сообщества и саммите Европейский Союз-Армения.

Trend представляет текст письма:

«Уважаемая г-жа Урсула фон дер Ляйен,

Уважаемый г-н Антониу Кошта,

Уважаемые главы государств и правительств, принимающие участие в 8-м Саммите Европейского политического сообщества и саммите Европейский Союз-Армения!

Южный Кавказ переживает масштабную трансформацию после Вашингтонского саммита прошлым летом. Азербайджан и Армения продвигаются к устойчивому миру.

По мере углубления связей Европы с Южным Кавказом мы, нижеподписавшиеся представители гражданского общества и правозащитных организаций Азербайджана, призываем вас поддержать процесс мира и нормализации между Азербайджаном и Арменией, а также обратить внимание на такие гуманитарные проблемы, с которыми столкнулся Азербайджан, как вопрос без вести пропавших лиц и минная угроза.

На данный момент со времен Первой Карабахской войны пропавшими без вести числятся примерно 4000 граждан Азербайджана, в том числе 71 ребенок, 287 женщин и 319 пожилых людей. Существуют веские доказательства того, что эти люди были подвергнуты пыткам и убиты, что является военным преступлением.

Уже более 30 лет Армения не предоставляет информацию о судьбе этих лиц и местонахождении массовых захоронений. Боль и страдания семей этих 4 тыс. пропавших без вести - это гуманитарная трагедия, оставшаяся без должного внимания со стороны международного сообщества.

После освобождения территорий Азербайджана от оккупации в 2020 году было обнаружено 32 массовых захоронения. На основании останков, найденных в этих захоронениях, были идентифицированы и похоронены 91 человек. Похороны этих людей стали для их семей местом долгожданного утешения.

Некоторые армянские полевые командиры заявляли, что владеют информацией о местах массовых захоронений азербайджанцев, убитых во время Первой Карабахской войны. Мы призываем вас и всех участников оказать давление на Армению, чтобы допросить этих лиц и предоставить Азербайджану сведения о местах массовых захоронений.

Другой важной гуманитарной проблемой является загрязнение минами освобожденных от оккупации территорий Азербайджана. Отказ Армении предоставить полные и точные карты минных полей привел к гибели и ранению более 400 человек с момента окончания Второй Карабахской войны в 2020 году. Эта «скрытая война» замедляет работы по реконструкции в Карабахском и Восточно-Зангезурском регионах Азербайджана и препятствует безопасному и достойному возвращению в свои дома сотен тысяч бывших вынужденных переселенцев.

Учитывая вышеизложенное, приглашаем вас побудить Армению раскрыть информацию о пропавших без вести азербайджанцах и предоставить точные карты минных полей на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана. Решение этих вопросов может стать практическим шагом со стороны Армении в контексте построения доверия.

Хотелось бы верить, что во время вашего предстоящего визита в Армению вы продемонстрируете коллективную решительность Европы для решения этих гуманитарных проблем, оказывающих серьезное влияние на Азербайджан.

Подписи:

1. Рамиль Искендерли - председатель правления Национального форума НПО Азербайджана

2. Кенюль Бехбудова - председатель Общественного объединения «Семьи пропавших без вести в Карабахе»

3. Амир Алиев - председатель Общественного объединения «Центр поощрения прав человека»

4. Новелла Джафарова - председатель Общественного объединения «Общество защиты прав женщин Азербайджана имени Д. Алиевой»

5. Саадат Бананъярлы - председатель Общественного объединения «Азербайджанское национальное отделение Международного общества прав человека»

6. Хафиз Сафиханов - председатель Общественного объединения «Азербайджанская кампания против мин»

7. Рей Гасымов - председатель Общественного объединения «Ассоциация пострадавших от мин в Азербайджане»

8. Алимамед Нуриев - руководитель Фонда конституционных исследований

9. Саида Годжаманлы - председатель Общественного объединения «Защита прав человека и законности»

10. Ирада Рзазаде - председатель Общественного объединения «Во имя социального благосостояния граждан»

11. Огуз Мамедов - председатель Общественного объединения «Занги - Изучение исторического наследия»

12. Фуад Мамедов - председатель президиума Азербайджанской ассоциации культуры «Симург»

13. Заур Ибрагимли - председатель Общественного объединения «Центр социально-экономических исследований «Приоритет»

14. Хатира Валиева - член правления Национального форума НПО Азербайджана

15. Эльшад Эйвазов - председатель Общественного объединения «Независимые журналисты»

16. Севиндж Ализаде - председатель Общественного объединения поддержки семей шехидов «Зафар»

17. Умуд Рагимоглу - председатель Международного фонда евразийской прессы

18. Заур Мамедов - председатель Общественного объединения «Бакинский клуб политологов»

19. Аяз Мирзоев - председатель Общественного объединения «Азербайджанская сеть журналистов»

20. Гаджи Абдулла - председатель Общественного объединения обществ «Зангезур»

21. Фариз Халили - председатель Общественного объединения помощи изучению культурного наследия «Мирас»

22. Лала Сардарлы - председатель Общественного объединения «Помощь в сохранении и пропаганде образцов прикладного искусства»

23. Шахла Нагиева - председатель Общественного объединения культурных связей «Неугасимый Факел»

24. Тунзала Абдуллалимова - председатель Общественного объединения поддержки семей шехидов «Во имя Родины»

25. Фарида Миришова - председатель Общественного объединения развития и поддержки культуры İz

26. Джейран Гасанова - председатель Общественного объединения «Поддержка матерям шехидов»

27. Халид Казымов - председатель Общественного объединения «Региональный центр по правам человека и медиа»

28. Керамет Исмаилов - председатель Общественного объединения «Центр экономического и социального развития»

29. Фикрет Юсифов - председатель Общественного объединения международных экономических исследований Ekonomiks

30. Агиль Джамал - председатель Общественного объединения «Общие ценности»

31. Шалала Гасанова - председатель Общественного объединения «Поддержка развитию связей с общественностью»

32. Варис Йолчиев - генеральный директор Азербайджанского литературного фонда

33. Хатаи Алескеров - председатель Общественного объединения «Очаг Деде Алескера»

34. Дильгам Ахмед - председатель Общественного объединения «Центр исследования национального наследия «Чапар»

35. Джасарат Гусейнзаде - председатель Общественного объединения «Поддержка информационных и социальных инициатив».