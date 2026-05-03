Завершился "Бакинский марафон 2026" (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - Стартовавший сегодня в 10:00 по инициативе Фонда Гейдара Алиева "Бакинский марафон 2026" завершился, передает Trend.

Вскоре в финишной зоне на территории "Sea Breeze" состоится церемония награждения победителей.

За 1-е место будет вручено 6 000 AZN, за 2-е место — 4 000 AZN, а участник, финишировавший третьим, получит 2 000 AZN. Кроме того, всем участникам, преодолевшим дистанцию 42 км, будут вручены медали. Награды предусмотрены и на более коротких дистанциях: первые 2000 участников, завершивших полумарафон (21 км), получат медали, а участники, преодолевшие 10 км, будут награждены сертификатами.

Впервые марафон проходил не на дистанции 21 км, а на полном маршруте 42 км, и в нём приняли участие 25 тысяч человек. К забегу присоединились известные общественно-политические и культурные деятели, интеллигенция. Наряду с гражданами Азербайджана в соревновании участвовали представители США, Германии, Великобритании, Грузии, России, Турции, Украины, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Китая и других стран, соревнуясь за победу.

Как и всегда, в нынешнем забеге также участвовали люди с ограниченными физическими возможностями, а также лица с синдромом Дауна.