Азербайджан и Чили развивают эффективное сотрудничество на многосторонних площадках - представитель посольства

ЛАЧИН /Trend/ - У Азербайджана и Чили выстроено эффективное сотрудничество в многосторонней повестке.

Как сообщает в субботу Trend, об этом заявил журналистам временный поверенный в делах посольства Чили в Азербайджане Хуан Карлос Саласар Альварес в ходе визита в Восточный Зангезур и Карабах.

"Это мой первый визит в Карабах. Я очень рад, что у меня есть возможность узнать, как Азербайджан видит своё будущее и как он работает над восстановлением этой территории, которая долгое время оставалась зоной конфликта. Сейчас здесь установился мир. Поэтому очень важно увидеть, какие планы реализует правительство", - сказал дипломат.

Хуан Карлос Саласар Альварес отметил, что Азербайджан и Чили эффективно взаимодействуют на многосторонних площадках. "Мы также сотрудничали в период председательства Азербайджана в Движении неприсоединения. Была активная политическая координация, а также взаимодействие в рамках COP29. То есть у нас выстроено достаточно эффективное сотрудничество в многосторонней повестке. Сейчас мы стремимся развивать двустороннюю торговлю — это наша основная задача на текущий год. Мы закупаем у Азербайджана некоторые технологии для компаний, а также медикаменты. Со своей стороны мы хотели бы увеличить поставки нашей продукции, включая рыбу, особенно лосося, а также фрукты — как свежие, так и сушёные", - сказал он.

Отметим, что 1 мая 2026 года начался визит представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса в Восточный Зангезур и Карабах в сопровождении помощника Президента Азербайджанской Республики — заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмета Гаджиева. В поездке принимают участие более 150 послов, дипломатов, военных атташе и других представителей в целом 62 стран и международных организаций.

Данный визит является двадцать первым по счету посещением освобожденных от оккупации территорий представителями дипломатического корпуса. Подобные поездки имеют важное значение для формирования объективного представления о масштабах реализуемых проектов и достигнутых результатах на освобожденных от оккупации территориях.

Во второй день визита представители дипломатического корпуса посетили Лачинский район.