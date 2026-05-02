В Баку проходит выставка «По следам азербайджанской природы» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Приморском национальном парке проходит выставка «По следам азербайджанской природы», организованная в рамках проекта Explore Azerbaijan with IDEA, реализуемого по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой.

Как сообщает Trend, на выставке представлены фотографии 30 видов фауны, запечатленных фотографом и видеографом проекта Салехом Бахшиевым в различных национальных парках Азербайджана. Большая часть представленных видов фауны занесена в «Красную книгу» Азербайджана.

Выставка под открытым небом организована при партнерстве Общественного объединения IDEA, Управления Приморского бульвара и Бакинского зоологического парка. В рамках выставки, которая продлится один месяц, жители города и гости столицы получат возможность поближе познакомиться с фотографиями, отражающими богатое биоразнообразие Азербайджана.

Отметим, что основной целью проекта Explore Azerbaijan with IDEA, начавшегося в 2025 году по инициативе Лейлы Алиевой, является ознакомление местной и международной аудитории с неповторимыми красотами живого мира Азербайджана, а также формирование мультимедийной базы, отражающей самобытное богатство природы нашей страны.

Explore Azerbaijan with IDEA - это не только просветительский проект, но и призыв к защите природы и ее сохранению для будущих поколений.

Эксклюзивные фото- и видеоматериалы, посвященные природе Азербайджана, можно найти на официальных страницах проекта в социальных сетях:

