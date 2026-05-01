Азербайджанское музыкальное наследие в центре внимания в Анкаре (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Анкарском университете изящных искусств и музыки прошел масштабный научно-практический семинар, посвященный искусству исполнения на азербайджанском таре и ашугским традициям - "Искусство исполнения на азербайджанском таре - традиции ашугского искусства и исполнение на сазе". Мероприятие объединило известных экспертов, преподавателей и студентов кафедры народных инструментов, а также членов действующих при университете объединений исполнителей азербайджанского мугама и ашугского искусства, сообщает Trend Life.

В качестве почетных гостей и лекторов выступили ведущие специалисты из Азербайджана - заслуженный артист, директор Международного центра мугама, посол культуры Узбекистана Сахиб Пашазаде, а также доцент Института фольклора НАНА, доктор философии Ильхама Гесебова.

Сахиб Пашазаде представил емкий анализ эволюции тара. Он рассказал о техническом совершенствовании инструмента на рубеже XIX–XX веков. Помимо лекции, С. Пашазаде представил участникам семинара обширную информацию о мизрабах и штрихах, наглядно продемонстрировав их на отрывках из азербайджанских мугамов. Особое внимание было уделено особенностям исполнения на таре в сольном исполнении мугама и в составе оркестра. Во встрече, прошедшей в формате мастер-класса, также принял участие проживающий в Турции известный тарист, наш соотечественник Абдулла Гурбани.

Ильхама Гесебова осветила философские и поэтические аспекты ашугского творчества. В центре её доклада были: способ передачи знаний "мастер — ученик", ашугское искусство, исторические этапы его развития и жанровые особенности.

Программа мастер-класса включила в себя широкий спектр вопросов — от культурно-исторического значения ашугского творчества до практических и научно-теоретических аспектов его сохранения и развития. Отдельной темой стало мастерство импровизации как фундаментального элемента устного наследия.

В завершение визита прошла встреча азербайджанской делегации с ректором университета, профессором Эрханом Озденом. Стороны обсудили конкретные шаги по укреплению связей между турецким вузом и Международным центром мугама в Баку. Профессор отметил, что сотрудничество между нашими братскими странами в музыкальной сфере - это не просто обмен опытом, а важная миссия по популяризации нашего общего наследия на мировой арене.

Азербайджанские гости были удостоены почетных сертификатов университета. Сахиб Пашазаде высоко оценил уровень подготовки студентов на местном факультете игры на таре, отметив, что подобные научно-просветительские мероприятия имеют большое значение для популяризации азербайджанского искусства игры на таре и ашугской традиции на международной арене.

