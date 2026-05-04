Материалы 4 мая 2026 09:06 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 4 мая

Айтадж Ширалиева
БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 4 мая.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро к манату составил 1,9938 маната, 1 турецкая лира - 0,0376 маната, а 100 российских рублей - 2,2704 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 1,9938
AUD 1,2252
BYN 0,6031
AED 0,4628
KRW 0,1155
CZK 0,0818
CNY 0,2489
DKK 0,2668
GEL 0,6337
HKD 0,217
INR 0,0179
GBP 2,3097
SEK 0,1844
CHF 2,1766
ILS 0,5757
CAD 1,2509
KWD 5,5243
KZT 0,3668
QAR 0,4664
KGS 0,0194
HUF 0,5511
MDL 0,0989
NOK 0,1833
UZS 0,0142
PKR 0,6072
PLN 0,4696
RON 0,3844
RUB 2,2704
RSD 0,017
SGD 1,3352
SAR 0,4533
xdr 2,3356
TRY 0,0376
TMT 0,4857
UAH 0,0387
JPY 1,0845
NZD 1,0061
