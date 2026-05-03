Проведение полного марафона в Баку выводит это событие на новый уровень - Земфира Мефтахетдинова

БАКУ/Trend/- Проведение полного марафона в Баку выводит это событие на новый уровень.

Об этом сказала в воскресенье Trend Олимпийская чемпионка, неоднократный чемпион мира и Европы, президент Общественного объединения «Ветераны спорта», вице-президент Национального олимпийского комитета Азербайджана Земфира Мефтахетдинова в ходе Бакинского марафона 2026.

«Для меня участие в марафоне — это, прежде всего, большой праздник спорта и единства. Особенно важно, что в этом году впервые проходит полный марафон — это выводит событие на совершенно новый уровень.

Здесь чувствуется невероятная атмосфера: на старте и дистанции вместе находятся и профессиональные спортсмены, и любители, и даже олимпийские чемпионы. Это мотивирует и вдохновляет двигаться вперёд, независимо от уровня подготовки»,- сказала она.

По словам Мефтахетдиновой, очень радует, что марафон объединяет людей — тех, кто любит спорт, поддерживает его и просто хочет быть частью этого большого движения.

«Хочется пожелать всем участникам удачи, сил и, конечно, ярких эмоций на дистанции!»- добавила она.