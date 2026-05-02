Центр статистики Ирана объявил о росте инфляции в стране

БАКУ /Trend/ – В первом месяце текущего иранского года (c 21 марта по 20 апреля 2026 года) точечная инфляция (point to point) в Иране выросла на 73,5% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на отчет Центра статистики Ирана.

Согласно отчету, то есть в первом месяце семьи в Иране в среднем потратили на ряд товаров и услуг на 73,5% больше средств.

Под точечной инфляцией подразумевается процентное изменение значения индекса цен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В отчете указано, что в первом месяце индекс цен составил 569,3.

Согласно отчету, в первом месяце точечная инфляция в группе продовольственных товаров, напитков и табачных изделий составила 115% по индексу цен, а в сфере непродовольственных товаров и услуг – 51,3%.

В отчете говорится, что в первом месяце точечная инфляция в городах составила 71%, а в сельской местности – 88%.

Согласно отчету, в первом месяце месячная инфляция в стране по сравнению с двенадцатым месяцем прошлого года (с 20 февраля по 20 марта 2026 года) снизилась на 0,6% и составила 5%.

Под месячной инфляцией подразумевается процентное изменение значения индекса цен по сравнению с предыдущим месяцем.

В первом месяце месячная инфляция в городах составила 4,9%, в сельской местности – 5,6%.

В отчете отмечается, что по итогам первого месяца годовая инфляция (с 21 апреля 2025 года по 20 апреля 2026 года) по сравнению с предыдущим периодом (с 20 апреля 2024 года по 20 апреля 2025 года) составила 53,7%.

Под годовой инфляцией подразумевается средний процент изменения значений индекса цен за последние 12 месяцев.

Согласно отчету, по итогам первого месяца годовая инфляция в городах Ирана составила 52,4%, а в сельской местности – 61%.

Отметим, что в Иране как Центральный банк, так и Центр статистики публикуют статистические данные о состоянии инфляции в стране. Между статистическими данными могут наблюдаться расхождения в цифрах по инфляции.