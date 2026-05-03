Объявлен экспорт продукции из иранской провинции Хузестан за месяц

БАКУ/ Trend/ - В первый месяц текущего иранского года (с 21 марта по 20 апреля 2026 года) экспорт продукции из провинции Хузестан, расположенной на юго-западе Ирана, составил 630 тысяч тонн стоимостью 199 миллионов долларов.

Как сообщает Trend, об этом в ходе брифинга заявил начальник таможен иранской провинции Хузестан Бехруз Гарабейги.

По его словам, за указанный период через таможни провинции Хузестан в страну было импортировано 874 тысячи тонн продукции стоимостью 360 миллионов долларов.

Гарабейги сообщил, что в первый месяц доходы таможен провинции составили 68,9 триллиона риалов (примерно 52 миллиона долларов). Доходы таможен провинции выросли на 409% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (c 21 марта по 20 апреля 2025 года).

Таможенный чиновник добавил, что в первый месяц объем внешнего транзита через таможни провинции Хузестан составил 36 тысяч тонн.

Отметим, что в прошлом иранском году (с 21 марта 2025 года по 20 марта 2026 года) стоимость экспорта продукции из иранской провинции Хузестан составила 5 миллиардов долларов. Из провинции в основном экспортировались легкий полиэтилен, стальные слитки, пропан, карбамид, сжиженный газ, пентан, железный концентрат, сельскохозяйственная продукция и другое.