42 километра драйва - как марафон в Баку превратился в главный ивент весны! (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/- По инициативе Фонда Гейдара Алиева в столице Азербайджана прошёл «Бакинский марафон 2026», который вышел далеко за рамки спортивного события и превратился в масштабный городской праздник.

С самого утра Площадь Государственного флага стала живым, пульсирующим центром: сюда стекались тысячи бегунов, медийные личности, дипломаты, представители культуры и науки. Атмосфера напоминала не старт дистанции, а начало большого фестиваля, где спорт и развлечение слились воедино.

Если в предыдущие годы Баку принимал полумарафон на 21 километр, то в этот раз город впервые прожил полноценную дистанцию в 42 километра. Маршрут начинался у площади и завершался на территории Sea Breeze, охватывая ключевые магистрали столицы и превращая сам город в декорацию для этого динамичного действия.

Вице-президент Федерации кикбоксинга Азербайджана, 30-кратный чемпион мира Эдуард Мамедов в интервью Trend отметил значимость Бакинского марафона:

"С каждым годом он собирает всё больше людей и привлекает внимание как любителей, так и известных спортсменов. Такие соревнования не только популяризируют спорт, но и формируют культуру здорового образа жизни, играют важную роль в воспитании молодёжи ", - сказал он.

Проведение полного марафона в Баку выводит это событие на новый уровень, сказала в интервью Trend Олимпийская чемпионка, неоднократный чемпион мира и Европы, вице-президент НОК Азербайджана Земфира Мефтахетдинова.

"Здесь чувствуется невероятная атмосфера: на старте и дистанции вместе находятся и профессиональные спортсмены, и любители, и даже олимпийские чемпионы. Это мотивирует и вдохновляет двигаться вперёд, независимо от уровня подготовки. Марафон объединяет людей - тех, кто любит спорт, поддерживает его и просто хочет быть частью этого большого движения", - отметила она.

Фан-зона на старте жила до позднего вечера: музыка, аплодисменты, открытая сцена и настроение, которое можно было описать одной фразой - даже если не бежишь, ты всё равно внутри события. Концертная программа стала отдельной точкой притяжения: на сцене выступили Тунзаля Агаева, Нигяр Джамал, Самира Эфенди, Эльдар Гасымов и многие другие исполнители, создавшие настоящую музыкальную палитру страны.

На финише марафон превращался в эмоциональную кульминацию. Участников встречали музыка, волонтёры, фотозоны и аплодисменты. Здесь усталость уступала место радости, а каждый пересёкший линию чувствовал свою маленькую победу.

Дистанция стала настоящим путешествием по Баку: от Приморского бульвара до проспекта Нефтяников, от Белого города до проспекта Гейдара Алиева. Вдоль маршрута работали десятки точек поддержки - с водой, медицинской помощью и мотивацией, которая буквально вела бегунов вперёд.

География марафона оказалась широкой: за победу боролись участники из США, Германии, Великобритании, Китая, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, России, Турции, Украины и других стран . При этом событие сохранило свою инклюзивность - в нём участвовали люди с ограниченными возможностями и участники с синдромом Дауна.

"Бакинский марафон - это не просто спортивное событие, это пространство равных возможностей и силы духа. Для нас, паралимпийцев, участие в марафоне - это шанс не только проверить себя, но и показать обществу, что ограничения существуют лишь там, где заканчивается вера в себя. Бакинский марафон объединяет, вдохновляет и доказывает: сила человека - не в физических возможностях, а в его характере и стремлении идти вперёд", - сказал Trend заместитель председателя ОО "Поддержки и социальной реабилитации инвалидов", инвалид 1-й группы Карабахской войны, неоднократный победитель Бакинского марафона, паравелосипедист Бахлул Алиев.

И, конечно же, этот марафон вне возрастных рамок.

Победитель полного марафона в Турции среди ветеранов, 67-летний Тапдыг Дадашов является ярким примером для молодежи .

"Такие события объединяют и дают сильную мотивацию. Я хочу, чтобы молодые люди смотрели на такие примеры и понимали: важно беречь здоровье, заниматься спортом и не бояться ставить перед собой новые цели в любом возрасте", - сказал в интервью Trend ветеран азербайджанского спорта.

Первым среди мужчин финишную черту пересек спортсмен из Турции Ахмед Алканоглу. Второе место занял украинский участник Виталий Шафар, а на третьем месте расположился представитель Кыргызстана Ырыскелди Акеров.

Для победителя из Турции Бакинский марафон – фартовый.

"Я уже раньше выигрывал полумарафон в Баку и снова здесь - на Бакинском марафоне - я очень счастлив, что занял первое место. Сегодня борьба была немного сложнее, потому что мы соревновались в условиях очень сильного ветра. Я счастлив, что сегодня поднял флаг Турции. Надеюсь, добиться ещё лучших результатов в более крупных марафонах", - сказал спортсмен по завершении соревнования.

Среди женщин первое место заняла Елена Толстых из России, второе – Анна Юсупова из Азербайджана, а третьего места удостоилась Ширин Акимбай из Казахстана.

Интересно, что еще до старта в интервью Trend участница из России, которая впервые приехала в Азербайджан, надеялась на успешный дебют на бакинской трассе.

"Впечатления хорошие, атмосфера очень тёплая. Люди доброжелательные, чувствуется спортивный дух и поддержка. От дистанции я ожидаю интересного забега и, конечно, новых эмоций", - сказала она, воплотив эти чувства в победу.

В финишной зоне марафона на территории Sea Breeze медали победителям вручила вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева.

В церемонии также приняли участие помощник Президента Азербайджанской Республики, директор Центра Гейдара Алиева Анар Алакбаров и президент компании Agalarov Development Эмин Агаларов.

Большой праздник был ознаменован ценными призами. Первое место - 6000 манатов, второе - 4000, третье - 2000. Кроме того, все участники, преодолевшие дистанцию, получили медали. Более того, первые 2 000 участников, которые не смогли справиться с 42-километровой дистанцией, но преодолели полумарафонскую дистанцию в 21 километр, были награждены медалями, а завершившие дистанцию в 10 километров получили сертификаты. Были и специальные призы - первый финишировавший студент и студентка, первый корпоративный участник (мужчина и женщина), самые возрастные участники (мужчина и женщина).

В тот день Баку не просто принимал марафон - он жил им. Город стал единой сценой, где каждый нашёл свою дистанцию: кто-то - 42 километра, а кто-то - один яркий день, наполненный музыкой, движением и ощущением общего праздника.