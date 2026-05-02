Бакинский филиал Московского государственного университета объявил вакансию

БАКУ /Trend/ - Бакинский филиал Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова объявил вакансию диспетчера для факультетов экономики и химии.

Об этом сообщили Trend в Бакинском филиале МГУ.

Информация о работе

Составление и корректировка расписания учебных занятий на основе действующих учебных планов, нормативов и годовой учебной нагрузки в высшем учебном заведении;

Определение и учёт в расписании аудиторий для лекций, семинаров, практических (лабораторных) занятий и экзаменов на факультетах;

Информирование руководства факультета о посещаемости студентов, результатах, полученных в течение семестра, и экзаменационных показателях;

Предоставление необходимых отчётов и сведений в учебно-методический отдел.

График работы

6-дневная рабочая неделя

В будние дни: 09:00 – 17:00

В субботу: 09:00 – 15:00

Место работы/Адрес

Бинагадинский район, посёлок Ходжасан, улица Университетская, 1, Кампус Бакинского филиала Московского государственного университета

Заработная плата

Заработная плата будет определена по результатам собеседования в соответствии со знаниями и опытом кандидата

Требования к кандидату

Высшее образование (степень бакалавра или магистра);

Свободное владение программами MS Office;

Владение азербайджанским и русским языками;

Аккуратность, ответственное отношение, оперативность и умение работать в команде;

Высокие организаторские и коммуникативные навыки.

Порядок подачи заявки

Заинтересованные кандидаты могут направить своё резюме с фотографией, составленное на азербайджанском или русском языке, указав в теме письма название должности, на которую они претендуют, на электронный адрес: [email protected]

Конечный срок подачи заявки: 31.05.2026