Бакинский филиал Московского государственного университета объявил вакансию

Общество Материалы 2 мая 2026 16:38 (UTC +04:00)
БАКУ /Trend/ - Бакинский филиал Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова объявил вакансию диспетчера для факультетов экономики и химии.

Об этом сообщили Trend в Бакинском филиале МГУ.

Информация о работе

  • Составление и корректировка расписания учебных занятий на основе действующих учебных планов, нормативов и годовой учебной нагрузки в высшем учебном заведении;
  • Определение и учёт в расписании аудиторий для лекций, семинаров, практических (лабораторных) занятий и экзаменов на факультетах;
  • Информирование руководства факультета о посещаемости студентов, результатах, полученных в течение семестра, и экзаменационных показателях;
  • Предоставление необходимых отчётов и сведений в учебно-методический отдел.

График работы

  • 6-дневная рабочая неделя
  • В будние дни: 09:00 – 17:00
  • В субботу: 09:00 – 15:00

Место работы/Адрес

  • Бинагадинский район, посёлок Ходжасан, улица Университетская, 1, Кампус Бакинского филиала Московского государственного университета

Заработная плата

  • Заработная плата будет определена по результатам собеседования в соответствии со знаниями и опытом кандидата

Требования к кандидату

  • Высшее образование (степень бакалавра или магистра);
  • Свободное владение программами MS Office;
  • Владение азербайджанским и русским языками;
  • Аккуратность, ответственное отношение, оперативность и умение работать в команде;
  • Высокие организаторские и коммуникативные навыки.

Порядок подачи заявки

  • Заинтересованные кандидаты могут направить своё резюме с фотографией, составленное на азербайджанском или русском языке, указав в теме письма название должности, на которую они претендуют, на электронный адрес: [email protected]

Конечный срок подачи заявки: 31.05.2026

