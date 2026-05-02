Бакинский филиал Московского государственного университета объявил вакансию

БАКУ /Trend/ - Бакинский филиал Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова объявил вакансию диспетчера для факультетов экономики и химии.
Об этом сообщили Trend в Бакинском филиале МГУ.
Информация о работе
- Составление и корректировка расписания учебных занятий на основе действующих учебных планов, нормативов и годовой учебной нагрузки в высшем учебном заведении;
- Определение и учёт в расписании аудиторий для лекций, семинаров, практических (лабораторных) занятий и экзаменов на факультетах;
- Информирование руководства факультета о посещаемости студентов, результатах, полученных в течение семестра, и экзаменационных показателях;
- Предоставление необходимых отчётов и сведений в учебно-методический отдел.
График работы
- 6-дневная рабочая неделя
- В будние дни: 09:00 – 17:00
- В субботу: 09:00 – 15:00
Место работы/Адрес
- Бинагадинский район, посёлок Ходжасан, улица Университетская, 1, Кампус Бакинского филиала Московского государственного университета
Заработная плата
- Заработная плата будет определена по результатам собеседования в соответствии со знаниями и опытом кандидата
Требования к кандидату
- Высшее образование (степень бакалавра или магистра);
- Свободное владение программами MS Office;
- Владение азербайджанским и русским языками;
- Аккуратность, ответственное отношение, оперативность и умение работать в команде;
- Высокие организаторские и коммуникативные навыки.
Порядок подачи заявки
- Заинтересованные кандидаты могут направить своё резюме с фотографией, составленное на азербайджанском или русском языке, указав в теме письма название должности, на которую они претендуют, на электронный адрес: [email protected]
Конечный срок подачи заявки: 31.05.2026