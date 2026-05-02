Представители дипкорпуса ознакомились с ходом строительства Новой Шушинской мечети (ФОТО)

ШУША/ Trend/- Представители аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса ознакомились с ходом строительства Новой Шушинской мечети.

Как сообщает в субботу Trend, они ознакомились с проектом мечети, проводимыми строительными работами и общей концепцией будущего комплекса.

Отметим, что 1 мая 2026 года начался визит представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса в Восточный Зангезур и Карабах в сопровождении помощника Президента Азербайджанской Республики — заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмета Гаджиева.

В поездке принимают участие более 150 послов, дипломатов, военных атташе и других представителей, представляющих в общей сложности 62 страны и международные организации.

Визит охватывает город Ханкенди, а также Ходжалинский, Шушинский и Лачинский районы и продлится два дня.

В ходе поездки участники смогут на месте ознакомиться с проводимыми в регионе работами по реконструкции и восстановлению, а также посетят объекты социального и экономического значения.