Представители дипкорпуса ознакомились с ходом строительства Новой Шушинской мечети (ФОТО)

ШУША/ Trend/- Представители аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса ознакомились с ходом строительства Новой Шушинской мечети.
Как сообщает в субботу Trend, они ознакомились с проектом мечети, проводимыми строительными работами и общей концепцией будущего комплекса.
Отметим, что 1 мая 2026 года начался визит представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса в Восточный Зангезур и Карабах в сопровождении помощника Президента Азербайджанской Республики — заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмета Гаджиева.
В поездке принимают участие более 150 послов, дипломатов, военных атташе и других представителей, представляющих в общей сложности 62 страны и международные организации.
Визит охватывает город Ханкенди, а также Ходжалинский, Шушинский и Лачинский районы и продлится два дня.
В ходе поездки участники смогут на месте ознакомиться с проводимыми в регионе работами по реконструкции и восстановлению, а также посетят объекты социального и экономического значения.