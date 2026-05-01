Иран требует компенсации от стран Персидского залива

Как сообщает Trend со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил посол Ирана в Организации Объединённых Наций Амир-Саид Иравани.

В письме, направленном Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, дипломат подчеркнул, что Катар, Бахрейн, Кувейт, Саудовская Аравия, Иордания и Объединённые Арабские Эмираты несут международную ответственность за содействие атакам на Иран.