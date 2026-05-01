Иран требует компенсации от стран Персидского залива

БАКУ /Trend/ - Официальный Тегеран требует компенсации от стран Персидского залива за ущерб, нанесённый стране в ходе военных операций США и Израиля против Ирана.
Как сообщает Trend со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил посол Ирана в Организации Объединённых Наций Амир-Саид Иравани.
В письме, направленном Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, дипломат подчеркнул, что Катар, Бахрейн, Кувейт, Саудовская Аравия, Иордания и Объединённые Арабские Эмираты несут международную ответственность за содействие атакам на Иран.
Посол отметил, что указанные государства должны быть привлечены к ответственности и выплатить «полную компенсацию» за материальный и моральный ущерб, причинённый Ирану.
«Несмотря на то, что Совет Безопасности не смог привлечь к ответственности государства Персидского залива, включая Государство Катар, Королевство Бахрейн, Государство Кувейт, Королевство Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты и Иорданское Хашимитское Королевство, за их противоправные международные действия против Ирана, эти государства как ответственные стороны обязаны полностью возместить Исламской Республике Иран весь материальный и моральный ущерб, причинённый в результате их действий, нарушающих международное право, включая выплату репараций», — говорится в письме.
Напомним, что из-за отсутствия конкретных результатов по ядерной программе между США и Ираном, с 28 февраля США и Израиль наносили военные авиаудары по Ирану, и с того же дня Иран обстреливал израильские и американские объекты в регионе ракетами и БПЛА. 7 апреля при посредничестве Пакистана между сторонами было достигнуто соглашение о двухнедельном прекращении огня. На переговорах между США и Ираном в Исламабаде 11 апреля соглашения достигнуто не было.
Добавим, что 21 апреля Президент США Дональд Трамп объявил о продлении режима прекращения огня до тех пор, пока Иран не представит свое предложение, и переговоры не будут завершены тем или иным образом.